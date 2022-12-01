Донецк, 1 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Донецк, Зайцево, Горловку, Каштановое и Майорск. Об этом 1 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел Кировского района со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:12 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в 11:22 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 11:30 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и девять выстрелов из танка по Зайцево, в 12:12 – шесть мин калибра 120 мм по Горловке, в 12:50 – 17 мин калибра 120 мм по Майорску, а также в 13:10 и 14:10 – ещё шесть снарядов калибра 122 мм и шесть мин калибра 120 мм соответственно по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики Вооружённых сил Украины вновь обстреляли столицу Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град».