Российские военные уничтожают инфраструктуру, обеспечивающую боевой потенциал ВСУ — Лавров

Москва, , 14:59 — REGNUM Российские военные уничтожают в ходе СВО те объекты, которые имеют для ВСУ ключевое значение, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам — о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет — это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооружённых сил Украины, националистических батальонов».

Глава российской дипломатии пояснил, что ВС РФ применяют для нанесения ударов по этим объектам высокоточное оружие: в результате из строя выводятся энергетические объекты Украины.

Добавим, что также российские военные наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, по которой ВСУ снабжаются оружием. Кроме того, в рамках СВО продолжаются удары по складам с боеприпасами ВСУ, по ракетным установкам и по дислокациям наёмников и нацбатальонов.

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