Москва, 1 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Российские военные уничтожают в ходе СВО те объекты, которые имеют для ВСУ ключевое значение, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

«Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, — о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет — это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал вооружённых сил Украины, националистических батальонов».

Глава российской дипломатии пояснил, что ВС РФ применяют для нанесения ударов по этим объектам высокоточное оружие: в результате из строя выводятся энергетические объекты Украины.

Добавим, что также российские военные наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, по которой ВСУ снабжаются оружием. Кроме того, в рамках СВО продолжаются удары по складам с боеприпасами ВСУ, по ракетным установкам и по дислокациям наёмников и нацбатальонов.

Читайте также: Опубликовано видео атаки с БПЛА на позиции ВСУ под Угледаром