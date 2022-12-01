Москва, 1 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Россия и Китай проводили слаженную совместную работу в период пандемии коронавируса, когда побороть заболевание смогли с помощью взаимовыручки и взаимодействия между странами. Об этом в ходе встречи с послом Китая в РФ Чжаном Ханьхуэем заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

По его словам, ведомство заинтересовано в развитии взаимодействия с КНР в сферах стажировки врачей, импорта и экспорта медицинских изделий, биологической безопасности и телемедицины.

«До пандемии российско-китайское сотрудничество в области образования было очень плотным. Сегодня его необходимо интенсифицировать, расширяя географию взаимодействия российских и китайских медицинских вузов и научных центров, программы стажировок наших специалистов», — сказал Мурашко.

Он также выдвинул идею о необходимости развития взаимодействия в сфере использования инновационных радиофармпрепаратов и использования средств ядерной медицины.