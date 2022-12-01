Москва, 1 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Актер Тимофей Спивак ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщила дочь актера Марьяна Спивак на своей странице в соцсети.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Сообщается, что актер умер 30 ноября 2022 года.

«Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022», — написала Марьяна Спивак.

Напомним, Тимофей Спивак служил в Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии «Актеры кино и театра». Снимался в таких картинах, как «Прощание славянки» и «Пыль под солнцем».