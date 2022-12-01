Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM В Свердловской области Екатеринбург и Верхнюю Пышму связала железная дорога — между городами начали курсировать рельсовые автобусы «Орлан». Проект реализован Свердловской железной дорогой при поддержке правительства региона и Уральской горно-металлургической компании (УГМК), передает корреспондент ИА REGNUM.

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запущен рельсовый автобус Пресс-служба УГМК

Сегодня, 1 декабря, современный рельсовый автобус отправился в региональный центр из Верхней Пышмы. Его первыми пассажирами стали полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын.

«Это прекрасное событие — между Верхней Пышмой и Екатеринбургом устанавливается железнодорожное пригородное сообщение, — заявил Владимир Якушев. — Проект был очень непростым в реализации, но, благодаря совместным усилиям Свердловской железной дороги, правительства Свердловской области и УГМК он состоялся. Вместе, сообща они сделали хорошее дело. Это новое качество жизни и очередной прорыв в транспортной инфраструктуре».

Почетный гражданин Свердловской области Андрей Козицын выразил слова благодарности РЖД, Свердловской железной дороги, губернатору и правительству региона за поддержку в реализации проекта. «Больше трех лет прошло от идеи связать железной дорогой Екатеринбург и Верхнюю Пышму до ее воплощения, — отметил Андрей Козицын. — Не так давно мы открывали трамвайное движение между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, которое также состоялось при поддержке властей региона, а сегодня — новый этап в развитии транспортного сообщения между нашими городами, и за это огромное спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого радостного события».

Первые пассажиры рельсового автобуса Пресс-служба УГМК

По словам губернатора Евгения Куйвашева, при реализации задуманного приходилось принимать «очень непростые и нестандартные решения». «Искренне благодарен за помощь Уральской горно-металлургической компании, а также всем тем, кто приложил усилия к реализации проекта. Уверен, что этот маршрут будет пользоваться успехом у жителей Верхней Пышмы, Екатеринбурга и гостей нашего региона», — заключил Куйвашев.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отметил, что сейчас время в пути между городами составляет 31 минуту, но есть потенциал для того, чтобы еще его сократить. «С организации пригородного железнодорожного движения в Верхнюю Пышму мы начинаем исполнение большого проекта Екатеринбургской агломерации, в которой последовательно большое количество городов будут связаны со столицей Среднего Урала», — сказал Иван Колесников.