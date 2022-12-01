Лидер СРЗП Миронов считает неслучайной активность Франции в спецтрибунале по Украине

Москва, , 14:52 — REGNUM Не случайно активность в создании специального трибунала по Украине проявляет наиболее пострадавшая от санкций Франция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не случайно активность проявляет Франция, наиболее пострадавшая от антироссийских санкций. Местная пресса пишет про рост стоимости жизни, очереди на заправках, нехватку лекарств, рекордное число банкротств, угрозу веерных отключений и хлебного дефицита. На фоне этого негатива запускается новый «сериал» про несчастную Украину и ужасную Россию», — заявил Миронов.

Хотя, убежден парламентарий, трибунал, конечно же, нужен, только не медийный, а настоящий, и он обязательно будет проведен после завершения спецоперации в одесском Доме профсоюзов, где выведут на чистую воду и подлинных преступников и их сообщников.

В целом, по мнению Миронова, анонсированное судилище — не инструмент правосудия, «а пиар проект Евросоюза, с целью оправдать киевский режим и свою помощь ему, а заодно отвлечь внимание европейцев от губительных последствий русофобской политики».

«Этот «трибунал» затеяли преступники, чтобы оправдать свои преступления. О какой беспристрастности и независимости они говорят, если предметом расследования станут действия России. То есть виновный уже предопределен заранее. Значит этим гуманистам плевать на издевательства над нашими пленными, на расстрелы безоружных, хотя эти факты признаны международными правозащитными организациями. «Трибунальщикам» интересны события после нашей «агрессии», и неинтересно, что неонацисты восемь лет творили на Донбассе», — констатировал парламентарий.

Франция начала работу по созданию специального трибунала по Украине для расследований против России из-за специальной военной операции. Судить следует США, бомбившие 20 стран, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв полагает, что «специальный трибунал» по Украине, скорее всего, задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений, однако России следует провести проверку всех заключенных международных договоров.

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