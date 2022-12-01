Москва, 1 декабря 2022, 14:50 — REGNUM Цель Киева, о которой он заявляет, — нанести поражение России, и это противоречит цели обсуждать в настоящее время вопрос стратегической стабильности с США. Без учета ситуации на Украине смысла в обсуждении нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что поскольку Киев объявил целью «нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить», то игнорирование его намерений, говоря о стратегической стабильности, — невозможно, так как по сути киевский режим намерен уничтожить Россию как «ключевого игрока», который заинтересован в стратегической стабильности в первую очередь.
Лавров назвал такой подход как минимум наивным.