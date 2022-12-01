Москва, 1 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Цель Киева, о которой он заявляет, — нанести поражение России, и это противоречит цели обсуждать в настоящее время вопрос стратегической стабильности с США. Без учета ситуации на Украине смысла в обсуждении нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что поскольку Киев объявил целью «нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить», то игнорирование его намерений, говоря о стратегической стабильности, — невозможно, так как по сути киевский режим намерен уничтожить Россию как «ключевого игрока», который заинтересован в стратегической стабильности в первую очередь.

«Цель нанести России поражение, как она может не иметь значения для стратегической стабильности? Когда одного из ключевых игроков в сфере стратегической безопасности хотят уничтожить, — заявил Лавров. — И при том нам говорят: нет, Украину надо обсуждать с украинцами, когда украинцы захотят. А мы с вами давайте пообсуждаем ядерные вооружения и стратегическую стабильность».

Лавров назвал такой подход как минимум наивным.