Лавров отреагировал на попытки отменить русскую культуру в Европе

Москва, , 14:50 — REGNUM Евробюроктары не смогут отменить русскую культуру. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Он выразил солидарность тем, кто, покинув родину, живёт за границей и ассоциирует себя с Россией, воспитывает на родном языке детей и внуков. Министр также отметил, что русские в Европе обогащают культуры стран, где живут, привнося туда свою культуру.

«Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям [глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель] и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских», — сказал Лавров.

Напомним, 30 ноября президент России Владимир Путин заявил, что русскую культуры пытаются отменить «неумные люди», а в России, наоборот, продвигают гуманистические начала лучших образцов зарубежной культуры.

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