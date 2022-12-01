Москва, 1 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Евробюрократы не смогут отменить русскую культуру. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Он выразил солидарность с теми, кто, покинув родину, живёт за границей и ассоциирует себя с Россией, воспитывает на родном языке детей и внуков. Министр также отметил, что русские в Европе обогащают культуры стран, где живут, привнося туда свою культуру.

«Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям [глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель] и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских», — сказал Лавров.

Напомним, 30 ноября президент России Владимир Путин заявил, что русскую культуру пытаются отменить «неумные люди», а в России, наоборот, продвигают гуманистические начала лучших образцов зарубежной культуры.