Власти Полтавской области начали аварийные отключения электроэнергии

Полтава, Украина, , 14:45 — REGNUM На территории захваченной режимом Киева Полтавской области Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии, включая объекты критической инфраструктуры. Об этом 1 декабря сообщил глава прокиевской администрации региона Дмитрий Лунин в своём телеграм-канале.

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«В области дополнительно к почасовым введены специальные аварийные отключения. Это отключение по высоковольтным линиям, они охватывают и объекты критической инфраструктуры», — написал он в своём сообщении.

Также Лунин указал, что, по его словам, аварийные отключения являются вынужденной мерой, введённой из-за того, что регион превышает выделенные ему лимиты потребления электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент на территории захваченной киевским режимом Николаевской области без энергоснабжения остались около 90 населённых пунктов.