Медведев назвал важной помощь волонтёров жителям прифронтовых регионов
Медведев назвал важной помощь волонтёров военным, их семья и жителям прифронтовых регионов
Москва,
1 декабря 2022, 14:44 — REGNUM Помощь волонтёров очень нужна сейчас, когда Россия находится в сложной ситуации, заявил 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на встрече с благотворителями и меценатами.
Дмитрий Медведев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Идёт специальная военная операция, — заявил Медведев. — И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка».
Он подчеркнул, что и военным, и их семьям, и жителям прифронтовых регионов, жителям новых российских регионов нужна помощь волонтёров.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.