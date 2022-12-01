Москва, 1 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Помощь волонтёров очень нужна сейчас, когда Россия находится в сложной ситуации, заявил 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на встрече с благотворителями и меценатами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Идёт специальная военная операция, — заявил Медведев. — И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка».

Он подчеркнул, что и военным, и их семьям, и жителям прифронтовых регионов, жителям новых российских регионов нужна помощь волонтёров.