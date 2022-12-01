Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Киевом
Пушилин заявил о новом обмене пленными с режимом Киева по формуле «50 на 50»
Донецк,
1 декабря 2022, 14:38 — REGNUM В четверг, 1 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) произойдёт новый обмен пленными с киевским режимом по формуле «50 на 50». Об этом 1 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине», — написал он в своём сообщении.
Также Пушилин уточнил, что в этом число входит 12 военнослужащих из ДНР и ещё восемь — из Луганской Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон, неоднократно в последние недели говоривший о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину, до этого решил встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.