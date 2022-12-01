Пушилин заявил о новом обмене пленными с режимом Киева по формуле «50 на 50»

Донецк, , 14:38 — REGNUM В четверг, 1 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) произойдёт новый обмен пленными с киевским режимом по формуле «50 на 50». Об этом 1 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине», — написал он в своём сообщении.

Также Пушилин уточнил, что в этом число входит 12 военнослужащих из ДНР и ещё восемь — из Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон, неоднократно в последние недели говоривший о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину, до этого решил встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.