Донецк, 1 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В четверг, 1 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) произойдёт новый обмен пленными с киевским режимом по формуле «50 на 50». Об этом 1 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине», — написал он в своём сообщении.

Также Пушилин уточнил, что в это число входит 12 военнослужащих из ДНР и ещё восемь — из Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон, неоднократно в последние недели говоривший о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину, до этого решил встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.