Лавров: Россия никогда не уходит от контактов с американской стороной

Москва, , 14:37 — REGNUM Российская сторона не избегает диалога, в том числе с Соединёнными Штатами. Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о контактах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Джозефом Байденом.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы несколько раз говорили, в том числе, сам Путин говорил, что мы никогда не уходим от контактов. Захотел (канцлер ФРГ Олаф) Шольц приехать ― пожалуйста, приезжай. (Президент Франции Эммануэль) Макрон захотел приехать ― пожалуйста», ― отметил Лавров.

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Также глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что все просьбы глав государств о телефонных разговорах с руководством страны также удовлетворяются.

«Хотели по телефону позвонить ― все, кто просит о телефонном разговоре, такую возможность получает. И без ограничений по времени наш президент со всеми общается. Но пока не слышим каких-то значимых идей», ― сказал Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти России и США не планируют проведения контактов высокого уровня. Он добавил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по дипломатическим каналам ― путём телефонных разговоров соответствующих старших, высших должностных лиц без задействования президентского уровня.

Он отметил, что Россия не инициирует и не планирует контактов на высоком уровне.