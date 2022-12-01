Италия испытывает необходимость в российском газе — Пикетто-Фратин

Рим, , 14:34 — REGNUM Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что страна нуждается в российском газе, сообщает газета La Stampa.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, Италия получила 250 млн кубометров газа, в том числе 90 млн из Алжира. Но 30 млн все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления составляет около 20 млн кубометров. Кроме того, 25 млн кубометров поступают по Трансадриатическому газопроводу, около 10 млн — из Норвегии.

По словам министра, Италии приходится сейчас «искать на юге газ, который ранее поступал с севера».

«Зимой мы справимся, но с мая мы должны будем заполнить хранилища, чтобы обеспечить следующий зимний сезон», — отметил итальянский министр.

Напомним, стратегическое значение для Италии имеет создание плавучего терминала по регазификации СПГ в тосканском городе Пьомбино. Против проекта, однако, выступают местные власти.