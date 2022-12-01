Берлин, 1 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Венгрия поддерживает «территориальную целостность» Украины, но не будет поставлять оружие киевского режиму. Об этом 1 декабря заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки на конференции по безопасности в Берлине.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

«Венгрия твёрдо придерживается позиции не поставлять летальное оружие на Украину», — сказал министр.

Он заявил, что Будапешт беспокоится из-за возможной эскалации конфликта на Украине. Глава минобороны Венгрии призвал стороны начать переговоры.

Напомним, 30 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости вооружённых конфликтов между странами, обладающими ядерным оружием, так как эскалация может привести к непредвиденным последствиям. Он также сказал, что есть те, кто отходит от этого принципа, «толкая Украину на продолжение той самой войны, которую Запад ведёт против РФ».