Сеул, 1 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В США рассчитывают, что Россия окажет давление на Корейскую Народно-Демократическую Республику в ядерном вопросе. Об этом 1 декабря в ходе пресс-конференции заявил посол США в Сеуле Филип Голдберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Мы бы хотели, чтобы Россия оказала давление в ходе разговора с лидером Северной Кореи и попыталась использовать свое влияние, чтобы способствовать ядерному разоружению, а также мире и безопасности на Корейском полуострове», — заявил посол США.

Также посол подчеркнул, что денуклеаризация КНДР является общей целью России, США и Китая, так как вышеуказанные страны ранее поддерживали санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленый заявлял, что Россия станет применять ядерное оружие в отношении Киева.