Москва, 1 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Фракция «Новые люди» в Госдуме предлагает во втором чтении законопроекта о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот исключить из документа аукционные квоты на вылов моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщила депутат Роза Чемерис.

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Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот. В целом законопроект устанавливает второй этап механизма выделения инвестиционных квот. Предполагается выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% — определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги. Новый виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов предлагается закреплять на 15 лет.

По словам Чемерис, в случае принятия закона в нынешнем виде, он ударит по малым и средним предприятиям, лишив заработка целые города на Дальнем Востоке, фракция «Новые люди» планирует обсудить свои поправки к законопроекту в ходе ближайшей встречи фракции с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

«Если закон примут в текущем виде, рыбу, и морепродукты смогут вылавливать только крупные компании, способные инвестировать в отрасль как минимум 4,5 млрд рублей. Большинство лишенных квот компаний не смогут участвовать в аукционах, потому что у них нет залога для получения кредита. Десятки тысяч жителей Дальнего Востока и Поморья окажутся без работы», — сказала депутат, отметив необходимость исключить из документа аукционные квоты на вылов моллюсков и прочих водных беспозвоночных.