Москва, , 14:22 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что кто угодно может стать объектом санкций Запада. Об этом дипломат заявил в ходе брифинга 1 декабря.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потому что Запад, если вы ему завтра понравитесь — Россия уже не понравилась, Китай уже становится объектом санкций… Кто угодно может быть следующим», — сказал глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров осудил попытку Запада диктовать рынку цены в условиях свободной конкуренции и рынка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Санкт-Петербурга решило не увеличивать арендные ставки для арендаторов земельных участков города.

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