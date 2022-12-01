Москва, 1 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что кто угодно может стать объектом санкций Запада. Об этом дипломат заявил в ходе брифинга 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Потому что Запад, если вы ему завтра понравитесь — Россия уже не понравилась, Китай уже становится объектом санкций… Кто угодно может быть следующим», — сказал глава МИД РФ.

Также Сергей Лавров осудил попытку Запада диктовать рынку цены в условиях свободной конкуренции и рынка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Санкт-Петербурга решило не увеличивать арендные ставки для арендаторов земельных участков города.