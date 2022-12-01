Постпред Белоруссии при ОБСЕ принимает участие в министерской встрече в Польше

Минск, , 14:22 — REGNUM Постоянный представитель Белоруссии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрей Дапкюнас принимает участие в заседании министерского совета ОБСЕ в Польше, сообщает посольство Белоруссии в Австрии.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Встреча проходит в польском городе Лодзь 1 декабря.

МИД Польши отказал во въезде российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Такое решение в российском ведомстве назвали «беспрецедентным и провокационным». Россию на мероприятии в Лодзи представит постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России заявил, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе превращается в маргинальную организацию.

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