Белоруссия принимает участие в министерской встрече ОБСЕ
Постпред Белоруссии при ОБСЕ принимает участие в министерской встрече в Польше
Минск,
1 декабря 2022, 14:22 — REGNUM Постоянный представитель Белоруссии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Андрей Дапкюнас принимает участие в заседании министерского совета ОБСЕ в Польше, сообщает посольство Белоруссии в Австрии.
Флаг Белоруссии
© ИА REGNUM
Встреча проходит в польском городе Лодзь 1 декабря.
МИД Польши отказал во въезде российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Такое решение в российском ведомстве назвали «беспрецедентным и провокационным». Россию на мероприятии в Лодзи представит постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России заявил, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе превращается в маргинальную организацию.
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С декабря 1999 года Белоруссия вместе с Россией входит в Союзное государство. Идея вхождения в состав России обсуждается постоянно, но выраженной динамики в последние годы не имеет.
Одновременно с этим руководство Белоруссии пытается выстраивать отношения с странами Запада. В последние годы в стране растет присутствие Китая.
Действия властей Белоруссии на внешнеполитической арене подвергаются критике. Ряд экспертов утверждает, что страна злоупотребляет реализацией многовекторной политики и в попытке усидеть на нескольких стульях сразу однажды может потерпеть крах.