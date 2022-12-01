Москва, 1 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, неоднократно в последние недели говоривший о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину, до этого решил встретиться с главой Белого дома Джо Байденом. В МИД РФ сделали вывод, что он намерен сначала обсудить с президентом США украинскую тему, а уж после этого вести разговор с Путиным. Об этом сообщил 1 декабря в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Он отметил, что в российском внешнеполитическом ведомстве ждали объявленного задолго до официального сообщения об этом звонка, хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора с Макроном в графике Путина пока нет, но Макрон на днях заявил, что он не будет «пытаться связаться с Путиным, пока не съездит в Вашингтон».

«Из чего мы делаем вывод, что он там будет не только про ослабление конкурентных преимуществ Европы говорить, но и посоветуется по украинским делам», — подчеркнул Лавров.

Известно, что в программе трехдневного визита президента Франции в США, который начался 30 ноября, основными вопросами должны стать акт о снижении инфляции (IRA) США, цены США на газ для Европы и конкуренция с Китаем.