Москва, 1 декабря 2022, 14:18 — REGNUM Недружественные России страны могут вводить какой им угодно потолок цен на нефть. Россия будет напрямую работать со своими партнёрами, которые не станут озираться на эти антироссийские установки, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Комментируя планы G7 установить потолок цен на российскую нефть, чтобы лишить Россию доходов, Лавров сказал, что Москву не интересует, каким будет потолок цен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва предупредила, что в страны, которые будут придерживаться потолка цен на российскую нефть, поставок этого сырья не будет.
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