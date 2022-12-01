Москва, , 14:18 — REGNUM Недружественные России страны могут вводить какой им угодно потолок цен на нефть. Россия будет напрямую работать со своими партнёрами, которые не станут озираться на эти антироссийские установки, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя планы G7 установить потолок цен на российскую нефть, чтобы лишить Россию доходов, Лавров сказал, что Москву не интересует, каким будет потолок цен.

Сергей Лавров «Мы будем договариваться с нашими партнёрами напрямую, и партнёры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва предупредила, что в страны, которые будут придерживаться потолка цен на российскую нефть, поставок этого сырья не будет.

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