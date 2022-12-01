Москва, 1 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Недружественные России страны могут вводить какой им угодно потолок цен на нефть. Россия будет напрямую работать со своими партнёрами, которые не станут озираться на эти антироссийские установки, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя планы G7 установить потолок цен на российскую нефть, чтобы лишить Россию доходов, Лавров сказал, что Москву не интересует, каким будет потолок цен.

Сергей Лавров «Мы будем договариваться с нашими партнёрами напрямую, и партнёры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва предупредила, что в страны, которые будут придерживаться потолка цен на российскую нефть, поставок этого сырья не будет.