В Армении разбился легкомоторный самолёт В55
При крушении самолёта В55 в Армении погибли два человека
Ереван,
1 декабря 2022, 14:21 — REGNUM Возле села Джрабер Котайкской области Армении 1 декабря разбился и загорелся легкомоторный самолёт В55. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Разбившийся в Армении самолет В55
Mes.am
«На место происшествия прибыли два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МВД, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа Управления медицинского обеспечения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте аварии нашли тела двух человек. Самолёт по прибытию пожарных горел, его потушили.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.