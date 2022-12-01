Ереван, 1 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Возле села Джрабер Котайкской области Армении 1 декабря разбился и загорелся легкомоторный самолёт В55. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Mes.am Разбившийся в Армении самолет В55

«На место происшествия прибыли два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МВД, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа Управления медицинского обеспечения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте аварии нашли тела двух человек. Самолёт по прибытию пожарных горел, его потушили.