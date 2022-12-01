Мадрид, 1 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Посылку со взрывчаткой, которая похожа на ранее отправленные в три разные учреждения страны пакеты со взрывчатыми веществами, получило по почте министерство обороны Испании. Об этом 1 декабря сообщается испанская газета El Mundo.

Amber_Avalona Взрывчатка

Уточняется, что новый пакет со взрывчаткой были прислан в минобороны страны с территории Испании, находящееся в нём взрывное устройство активируется, если дёрнуть за связывающую посылку леску.

Отметим, накануне такие посылки получило посольство Украины в Мадриде и компания Instalaza в Сарагосе, а ранее 1 декабря третью такую посылку получили сотрудники авиабазы под Мадридом.