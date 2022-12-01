Берлин, 1 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек намерен усилить контроль над немецкими фирмами, ведущими бизнес в Китае, сообщает The Pioneer.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Согласно полученной информации, речь идёт о новых требованиях для немецких компаний при подготовке отчетности, а также о снижении политической поддержки для германо-китайских экономических проектов.

«В то время как Китай сокращает зависимость от ЕС и Германии, экономическое значение Китая для ЕС и Германии продолжает расти», — отмечает The Pioneer.

Роберт Хабек предлагает больше ориентироваться на «альтернативные рынки будущего» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, общество в Германии приближается к «критической точке» из-за нескончаемого потока украинских беженцев.

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