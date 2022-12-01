Российские военные нанесли удары по трём пунктам дислокации наёмников в районе Славянска

Славянск, ДНР, , 14:04 — REGNUM Три дислокации наёмников, воюющих в рядах ВСУ, поражены ударами ВС РФ, сообщил 1 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Удары в районе города Славянск (ДНР) нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией России, а также ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, в 162 районах нанесены удары по 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, по живой силе и военной технике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября ВС РФ в ходе спецоперации нанесли удары по 97 подразделениям ВСУ.

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