Дислокации наёмников ВСУ поражены в ходе СВО в районе Славянска
Российские военные нанесли удары по трём пунктам дислокации наёмников в районе Славянска
Славянск, ДНР,
1 декабря 2022, 14:04 — REGNUM Три дислокации наёмников, воюющих в рядах ВСУ, поражены ударами ВС РФ, сообщил 1 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Генерал-майор Игорь Конашенков
Генерал-майор Игорь Конашенков
Удары в районе города Славянск (ДНР) нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией России, а также ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, в 162 районах нанесены удары по 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, по живой силе и военной технике.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября ВС РФ в ходе спецоперации нанесли удары по 97 подразделениям ВСУ.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.