Минобороны РФ сообщило об отражении ВС России попыток контратак ВСУ на южно-донецком направлении

Москва, , 14:01 — REGNUM Вооружённых сил (ВС) РФ отразили все попытки контратак киевских нацистов на южно-донецком направлении. Об этом 1 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что враг был отброшен на свои позиции, и добавил, что в результате этого было уничтожено до 30 киевских боевиков, а также четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные на красно-лиманском направлении поразили огнём ротную тактической группу ВСУ у Стельмаховки и сорвали попытку врага атаковать в направлении Червонопоповки.