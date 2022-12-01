Москва, 1 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал не использовать двойные стандарты при обсуждении ситуации на Украине. Об этом дипломат сообщил в ходе брифинга 1 декабря.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Также он отметил, что западные СМИ уделяют несоизмеримо меньше внимания гибели гражданских в конфликтах в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане.

Ранее Лавров объяснил причины нанесения ударов Вооруженными силами России по объектам инфраструктуры Украины.