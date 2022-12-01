Глава МИД РФ: США полагаются на Польшу и Прибалтику в развитии НАТО

Москва, , 13:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики в дальнейшем развитии НАТО на восток. Об этом глава МИД России сообщил 1 декабря на пресс-конференции по европейской безопасности.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости расширения НАТО в регионе от Черного до Балтийского морей, глава МИД России заявил, что США в дальнейшем развитии альянса полагаются на такие страны, как Польша и страны Прибалтики. Эти страны, по словам Сергея Лаврова, занимают наиболее русофобские, расистские позиции.

«Идея трехморья, от Черного до Балтийского морей выстраивать кордон против России, изначально принадлежит Польше, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о работе канала между специальными службами России и США.

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