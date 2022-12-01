Москва, 1 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики в дальнейшем развитии НАТО на восток. Об этом глава МИД России сообщил 1 декабря на пресс-конференции по европейской безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Отвечая на вопрос о высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости расширения НАТО в регионе от Чёрного до Балтийского морей, глава МИД России заявил, что США в дальнейшем развитии альянса полагаются на такие страны, как Польша и страны Прибалтики. Эти страны, по словам Сергея Лаврова, занимают наиболее русофобские, расистские позиции.

«Идея трехморья, от Чёрного до Балтийского морей выстраивать кордон против России, изначально принадлежит Польше, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о работе канала между специальными службами России и США.