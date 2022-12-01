Лавров: Запад пытается вклиниться в помощь России в налаживании отношений между Ереваном и Баку

Москва, , 13:58 — REGNUM Позиция Запада по отношению к посредническим усилиям России в улаживании отношений между Арменией и Азербайджаном не вызывает позитива у российского МИД. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал действия Евросоюза в целом вклиниванием в процесс и попыткой «подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии». В целом все действия Запада можно назвать непродуктивными, считает Лавров.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по словам главы МИД РФ, было созвано заседание комиссии по демилитации границ между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе. Однако как технически можно говорить об этом, когда на руках у западных посредников нет даже карт бывших республик СССР, недоумевает глава МИД.

«И армяне, и азербайджанцы люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции 12 декабря.