ВС России сбили над населёнными пунктами три беспилотника ВСУ и восемь реактивных снарядов

Москва, , 13:59 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) России в течение суток сбили три беспилотника ВСУ и восемь снарядов, запущенных реактивными системами залпового огня (РСЗО). Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

По данным военного ведомства, БПЛА были уничтожены возле населённых пунктов Житловка и Червонопоповка в ЛНР, а также в районе Донецка.

«Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новое Запорожской области, Зелёный Гай и Ждановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что всего с начала спецоперации по денацификации Украины ВС РФ уничтожили, согласно данным Минобороны, 2592 беспилотника.