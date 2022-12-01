Российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS и две станции AN/TPQ-37
Российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS и две станции AN/TPQ-37 в Донбассе
Москва,
1 декабря 2022, 13:55 — REGNUM Две радиолокационные станции AN/TPQ-37 и одну установку РСЗО HIMARS ВСУ уничтожили в ходе СВО в ДНР российские военные, сообщил 1 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)
Lockheedmartin.com
Поражение этим единицам техники российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы. HIMARS с боекомплектом и экипажем уничтожена в районе населённого пункта Ореховатка.
Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства уничтожены в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково.
«В районах населённых пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — заявил представитель Минобороны РФ.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.