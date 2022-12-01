Москва, 1 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Российские военные на краснолиманском направлении поразили огнём ротную тактической группу ВСУ у Стельмаховки и сорвали попытку врага атаковать в направлении Червонопоповки. Об этом 1 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что за сутки киевские боевики на этом направлении потеряли убитыми до 20 человек, а также один танк и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативу Запада учредить свои трибуналы, касающиеся ситуации на Украине, в России никогда не признают.