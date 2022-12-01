Российские военные полностью освободили Андреевку в ДНР

Москва, , 13:53 — REGNUM Вооружённые силы России полностью освободили село Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Авдеевка Anastasiya Fedorenko

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Авдеевку

«На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

При освобождении села было уничтожено более 40 военнослужащих киевского режима, два танка и пять боевых бронированных машин.

Ранее по теме: Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили позиции на авдеевском направлении

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что С учётом освобождения Опытного позиции ВС России на авдеевском направлении улучшились. Глава республики пояснил, что ВС РФ стремятся освободить Авдеевку (ДНР) от ВСУ, для чего сначала необходимо очистить от боевиков «все малые населённые пункты вокруг» города.