Москва, , 13:52 — REGNUM Переговоры Пакистана с Россией о закупах нефти по заниженной цене не увенчались успехом. Об этом 1 декабря сообщает издание The News.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, Исламабад просил у российский стороны скидку в размере 30-40%, однако получил отказ. Отмечается, что Москва позже будет готова повторно рассмотреть это предложение.

«Переговоры закончили безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам. Однако источники сообщили, что России может предложить нефть по ценам, которые она представляет крупным странам-клиентам…», — сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал США отменить все санкции против Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро призвал США отменить все санкции против Венесуэлы