Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») предложил исполнительной власти создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторских структур. Соответствующее обращение депутат направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Duma.gov.ru Виталий Милонов

По словам Милонова, большое количество граждан Росси ежедневно сталкиваются с различными коллекторскими организациями, пренебрегающими законом. Многие становятся случайными жертвами коллекторов, будучи однофамильцами, близкими и дальними родственниками или сослуживцами реальных или мнимых должников.

«В большинстве случаев люди не имеют представления, куда и кому можно направить жалобу на неправомерные действия коллекторов и подобных организаций», — отмечает депутат Госдумы.

Милонов предложил министру Шадаеву создать на базе портала «Госуслуги» цифровой сервис, который позволит гражданам в режиме «одного окна» подавать жалобы на коллекторов и решать проблемы, связанные с их неправомерными действиями.

Напомним, законопроект, вводящий запрет на передачу коллекторам долговых обязательств пенсионеров, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

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