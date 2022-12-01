Предприниматели могут на льготных условиях вести расчеты в валютах стран ЕАЭС

Москва, , 13:46 — REGNUM С 1 декабря 2022 года снижена комиссия при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС через МСП Банк, реализующий программы Минэкономразвития России по поддержке бизнеса. Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони.

Зачисление средств на счета клиентов в МСП Банке производится бесплатно, а комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки стала фиксированной и теперь составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Ранее за каждый перевод клиент должен был заплатить 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов. Верхний предел комиссии составляласумма в рублях, равная150 или 250 долларов в зависимости от платежа.

«Рынок Евразийского экономического союза перспективен для продукции наших предпринимателей. Доля расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС составляет уже 75%, и этот показатель будет расти. Льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС расширяют возможности для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по платежам позволяет делать продукцию более конкурентоспособной по цене, направлять сэкономленные средства на другие бизнес-цели», — сообщил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Также снижен максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций. Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился втрое — 5 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей по действовавшим ранее тарифам. При платежах по контракту максимальная комиссия снижена с прежних 70 тыс. рублей до 15 тыс. рублей, начиная с 1 декабря.

Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года. «Наличие таких счетов позволяет нашим клиентам проводить расчеты с контрагентами из стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки. Мы видим большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планируем расширять такую работу, чтобы предоставить предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества», — прокомментировал председатель правления банка Петр Засельский.

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставляет льготное финансирование бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Центры консультирования банка, где предприниматели могут получить необходимую информацию, работают в 28 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и т.д.