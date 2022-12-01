В небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны

Белгород, , 13:45 — REGNUM В данный момент в небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 декабря сообщает ряд местных телеграм-каналов и очевидцы происходящего на своих страницах в соцсетях.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

На выложенных очевидцами фотографиях и видеозаписях виден дымный лед в небе, который похож на след запуска ракет систем ПВО, и также слышны звуки разрывов.

При этом очевидцы указывают, что в небе над городом было слышно не менее пяти разрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине надо в первую очередь думать о сохранении государственности, а не о членстве в НАТО.