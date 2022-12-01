Белгород, 1 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В данный момент в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 декабря сообщает ряд местных телеграм-каналов и очевидцы происходящего на своих страницах в соцсетях.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

На выложенных очевидцами фотографиях и видеозаписях виден дымный след в небе, который похож на след запуска ракет систем ПВО, и также слышны звуки разрывов.

При этом очевидцы указывают, что в небе над городом было слышно не менее пяти разрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине надо в первую очередь думать о сохранении государственности, а не о членстве в НАТО.