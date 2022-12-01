Лавров назвал тревожной риторику Запада о возможных провокация со стороны России

Москва, , 13:43 — REGNUM Риторика Запада, который обвиняет Россию в подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, вызывает тревогу у Москвы. Об этом 1 декабря на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения», ― подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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При этом Лавров указал, что сами западные страны, в том числе США, Франции и Великобритания, «наращивающего практически прямое участие в конфликте на Украине», который «руками украинцев они ведут против России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спекулирующим на тему возможности применения Россией ядерного оружия из стран Запада необходимо осознавать свою ответственность. При этом глава МИД РФ также призвал не раздувать искусственно тему ядерной угрозы.

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Добавим, что глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины.