Глава МИД РФ: «Канал между специальным службами работает»

Москва, , 13:40 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канал между специальными службами России и США работает. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по европейской безопасности.

Сергей Лавров Mid.ru

Глава МИД РФ «Президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты будут достигнуты»

Ранее Вашингтон по спецканалам обсуждал с российской стороной вопрос освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа подчинила свою безопасность США.

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