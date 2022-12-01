Москва, 1 декабря 2022, 13:40 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канал между специальными службами России и США работает. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по европейской безопасности.
Ранее Вашингтон по спецканалам обсуждал с российской стороной вопрос освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа подчинила свою безопасность США.
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