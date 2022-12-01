Кемеровская область, 7 июня, 2007, 20:34 — ИА Регнум. Государственная комиссия, расследующая обстоятельства и причины аварии на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области, где 24 мая при взрыве метана погибли 39 человек, еще шестеро получили травмы, должна была сделать четкий анализ, дать оценку аварии и определить причины случившегося, а потом уже предавать огласке какие-либо выводы. Так 7 июня корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал выступление главы Ростехнадзора Константина Пуликовского в Госдуме председатель Совета Ассоциации общественных объединений "Общественная палата Кемеровской области" Владимир Лебедев.

"Высказывания Пуликовского до официального вынесения вердикта по аварии показались преждевременными, - пояснил он. - У нас не с кого спрашивать - нет ответственных. Но тот, кто распоряжается, тот и несет ответственность. Собственник ответственен не только за ресурсы, но и за людей, которые у него работают, которых он отправляет под землю. Конечно, государство должно иметь рычаги влияния на собственника. Мы, так сказать, "дошли до ручки": если раньше погибал один человек на 1 млн. тонн добытого угля, то сейчас эти печальные цифры значительно больше. Это мощный сигнал, и, прежде всего, для государства. Необходимо законодательно и другими мерами закрепить ответственность, которую отчасти должна чувствовать и местная власть".

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководитель Федеральной службы Ростехнадзора Константин Пуликовский в связи с расследованием причин аварий на шахтах "Юбилейная" и "Ульяновская", где в марте и мае погибли 149 человек, заявил в Госдуме 6 июня, что руководство Кемеровской области знало о намеренном заблокировании системы газовой защиты на шахте "Ульяновская", но не приняло мер. Это заявление губернатор региона Аман Тулеев днем позже назвал провокационной попыткой Ростехнадзора переложить с себя ответственность за аварии на шахтах. Тулеев убежден, что в последних авариях, произошедших на шахтах Кузбасса, основная вина ложится на специалистов Ростехнадзора, и лично на руководителя этого федерального ведомства.

Авария на шахте "Юбилейная" (Новокузнецк, компания "Южкузбассуголь") произошла 24 мая в 07:20 мск. Предположительно, причиной взрыва стал выброс метана. В момент ЧП в шахте находились 217 человек, из них 179 спасены, 39 погибли. Шесть человек госпитализированы с ожогами травмами различной степени тяжести. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Создана государственная комиссия по расследованию причин случившегося, которая 8 июня проведет итоговое совещание в Новокузнецке.