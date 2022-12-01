В Минобрнауки хотят отправить российских преподавателей на работу в новые регионы

Москва, , 13:47 — REGNUM Российских преподавателей и учителей планируется направить в школы и вузы новых регионов страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Конгрессе молодых ученых заявил замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров.

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

Он рассказал, что на сегодняшний день в ведомстве решают вопрос с финансовыми вложениями в данную кампанию.

Чиновник также рассказал, что 29 образовательных организаций новых российских регионов перейдут в федеральное подчинение. Гуров отметил, что ведомство намерено провести аудит всех образовательных и научных организаций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе диссертационных советов.

По его словам, специалисты намерены дать свою оценку по научному и кадровому потенциалу образовательных учреждений.